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В ЦИК сообщили о беспрецедентном количестве наблюдателей на предстоящих выборах

Сегодня, 03:52

На сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей

Фото: Getty Images
В ЦИК сообщили о беспрецедентном количестве наблюдателей на предстоящих выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg Политика На сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей

На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.

Об этом в эфире "Громадського" заявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы – от иностранных государств или международных организаций.

"В этом году беспрецедентное количество – 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в ЦИК: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - отметила Бернацкая.

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Она добавила, что на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

Бернацкая также заявила, что Центризбирком пока не знает о результатах проверки правоохранителями заявления "Нацдружин" о возможности применения силы во время выборов.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, ЦИК, наблюдатели, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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