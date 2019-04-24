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В ЦИК завершают принимать бумажные протоколы от округов

Сегодня, 21:53

Уже сдали документы почти все окружные комиссии


В Центризбиркоме завершают прием бумажных протоколов от округов. Уже сдали документы почти все окружные комиссии.

В ЦИК сегодня была атмосфера – просто как на вокзале. Сюда целый день съезжались окружкомы со всех регионов, чтобы сдать бумажные протоколы с мокрыми печатями, по которым и установят окончательный результат выборов. За три дня отчитаться уже успели 184 ОИК. Всего их в Украине 199. В Центризбиркоме рассказали, что процесс продолжается удовлетворительно, ибо только одну комиссию вернули домой исправлять ошибки. И это несмотря на то, что для многих участков членов УИК набирали в авральном режиме, потому что кандидаты не предоставили необходимого количества своих представителей.

"ЦИК столкнулась с вызовом, когда нужно было найти за несколько дней более 60 тысяч членов в комиссии. И мы справились с этим. И даже несмотря на это, комиссии справляются", – говорит Александр Остапа, советник председателя Центральной избирательной комиссии.

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"Очень много молодежи – были люди, которые после школы, студенты. Люди волновались, плакали, шли на доработку. Были уточненные протоколы. Тем не менее, все закончилось нормально", – делится Венера Решетинская, председатель ОИК №56, Терембовля, Тернопольская область.

Уже успели сдать протоколы все округа с 16 областей и из столицы. В комиссиях рассказали: во время второго тура работали в бешеном темпе, потому что на подготовку было немногим больше недели.

"У нас были наблюдатели, они смотрели на нас круглыми глазами, потому что у нас очень много бумаг, они удивляются. Мы успевали и пошутить, и всех принять", – рассказывает Инна Кириченко, член ОИК №66, Малин, Житомирская область.

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"Приезжали из ОБСЕ, из-за границы, они этого темпа не выдержали. Они на второй день, когда мы оформляли протоколы, они уже просто не появились", – говорит Валентина Быкова, член ОИК №161, Ромны, Сумская область.

Сегодня представители большинства округов хвастались тем, что у них почти не было нарушений. Были единичные случаи незаконной агитации, порчи и краж бюллетеней. 

Официальный результат выборов Центризбирком скорее всего объявит во вторник, 30 апреля.

Рассматривать отчеты остальных окружкомов, а их осталось всего 15-ть, ЦИК продолжит уже завтра утром. 

Как сообщалось, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


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Тег выборы, видео, ЦИК, оик, УИК, протоколы, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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