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В ЦИК завершают регистрацию на внеочередные выборы в Раду

25 июня, 20:51

Желающих попасть в парламент во время этой кампании очень много


Через час-два станет известен окончательный список кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах. Сегодня последний день их регистрации. 

Заседание, на котором Центризбирком утвердит последних выдвиженцев, началось полчаса назад. Желающих попасть в парламент во время этой кампании очень много. Лишь в последний день приема документов их подало около 1200 тысяч человек. В общем на сегодняшний день день ЦИК зарегистрировала почти 2,5 тысячи мажоритарщиков, и сейчас рассматривает бумаги еще от 500.

Также уже одобрили списки 18 партий. Еще от 3 политсил – обсуждают. Поэтому, уже понятно, что конкуренция во время гонки будет очень велика.

Чтобы ее обойти, многие прибегают к грязным технологиям. Уже появилась почти сотня самовыдвиженцев, которые являются клонами членов партии "Слуга народа". Чтобы в бюллетенях напротив их фамилий было упоминание президентской партии, они создали общественные организации, фонды и предприятия, дублирующие ее название. Больше всего таких в родном Зеленскому Кривом Роге . Представители настоящей "Слуги народа" убеждают: это делают, чтобы запутать избирателей. Чтобы помешать этому, сегодня подали жалобы в МВД и Генпрокуратуры.

"Эти все общественные организации, вот я хочу показать вам список – их очень много. Они были зарегистрированы как правило за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть видна в этом грязная технология против политической партии "Слуга народа", нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей ", – говорит Александр Качура, адвокат партии "Слуга народа".

"Как правило, раньше это были технологии, которые использовались на местном уровне, где между собой воевали кандидаты мажоритарщики. Сейчас мы видим такую ​​масштабность этого явления, что мы подозреваем, что за этим стоит какой-то такой конкретный мозговой центр, который это организует. Именно это мы и просим полицию расследовать", – отмечает Вадим Галайчук, представитель партии "Слуга народа".

Немало и традиционных двойников. В частности, в Черкасской области зарегистрированы 4 кандидата с фамилией Голуб, в Лисичанске четверо с фамилией Рыбак и еще двое тезок Владимира Зеленского. В одном из оругов Киевской области баллотируется трое Кононенко. Нескольким двойникам ЦИК отказала в регистрации. В частности, вчера не утвердили клона экс-спикера парламента Владимира Литвина.

Список зарегистрированных выдвиженцев Центризбирком обнародует завтра. И проведет жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетенях.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, видео, регистрация, кандидаты, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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