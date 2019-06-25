В ЦИК завершают регистрацию на внеочередные выборы в Раду
Желающих попасть в парламент во время этой кампании очень много
Через час-два станет известен окончательный список кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах. Сегодня последний день их регистрации.
Заседание, на котором Центризбирком утвердит последних выдвиженцев, началось полчаса назад. Желающих попасть в парламент во время этой кампании очень много. Лишь в последний день приема документов их подало около 1200 тысяч человек. В общем на сегодняшний день день ЦИК зарегистрировала почти 2,5 тысячи мажоритарщиков, и сейчас рассматривает бумаги еще от 500.
Также уже одобрили списки 18 партий. Еще от 3 политсил – обсуждают. Поэтому, уже понятно, что конкуренция во время гонки будет очень велика.
Чтобы ее обойти, многие прибегают к грязным технологиям. Уже появилась почти сотня самовыдвиженцев, которые являются клонами членов партии "Слуга народа". Чтобы в бюллетенях напротив их фамилий было упоминание президентской партии, они создали общественные организации, фонды и предприятия, дублирующие ее название. Больше всего таких в родном Зеленскому Кривом Роге . Представители настоящей "Слуги народа" убеждают: это делают, чтобы запутать избирателей. Чтобы помешать этому, сегодня подали жалобы в МВД и Генпрокуратуры.
"Эти все общественные организации, вот я хочу показать вам список – их очень много. Они были зарегистрированы как правило за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть видна в этом грязная технология против политической партии "Слуга народа", нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей ", – говорит Александр Качура, адвокат партии "Слуга народа".
"Как правило, раньше это были технологии, которые использовались на местном уровне, где между собой воевали кандидаты мажоритарщики. Сейчас мы видим такую масштабность этого явления, что мы подозреваем, что за этим стоит какой-то такой конкретный мозговой центр, который это организует. Именно это мы и просим полицию расследовать", – отмечает Вадим Галайчук, представитель партии "Слуга народа".
Немало и традиционных двойников. В частности, в Черкасской области зарегистрированы 4 кандидата с фамилией Голуб, в Лисичанске четверо с фамилией Рыбак и еще двое тезок Владимира Зеленского. В одном из оругов Киевской области баллотируется трое Кононенко. Нескольким двойникам ЦИК отказала в регистрации. В частности, вчера не утвердили клона экс-спикера парламента Владимира Литвина.
Список зарегистрированных выдвиженцев Центризбирком обнародует завтра. И проведет жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетенях.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.
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