В деле об импичменте Трампа могут появиться новые показания свидетелей

Американский президент оказался еще ближе к отстранению от власти, но дело еще не проиграно

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Новые слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа начнется, скорее всего, после Нового года, перед тем, как Сенат решит судьбу американского лидера. Однако в этом деле ожидают новые показания свидетелей, которых до сих пор не удалось заслушать. Об этом идет речь в материале "Импичмент проголосован, Трампу указали на дверь: что дальше".

Так, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что в Сенате, возможно, прозвучат новые показания.

"В теории, все начнется после Нового года. Они должны будут провести раунд слушаний, подобных тем, что были в Палате представителей. Рассматривать в комитете, приглашать свидетелей и так далее. Кстати, некоторые свидетели в Палату представителей в свое время не явились, получить их показания не удалось. Есть ряд свидетелей, таких как экс-советник президента по безопасности Джон Болтон и бывший министр энергетики Рик Перри, которым вручили повестки, но они их проигнорировали. И есть также ряд свидетелей, которых пригласили, но им запретил давать показания в Палате представителей Белый дом. И сейчас продолжаются суды по вопросу, что главнее: повестка Конгресса или запрет Белого дома. То есть пока это не урегулировано и, возможно, перекочует в Сенат", – высказал мнение эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Американский конгрессмены поддержали обе статьи, которые инкриминируют президенту США.

Видео: Reuters

В то же время в Белом доме уверены, что Трамп останется у власти. "Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", – говорится в заявлении.

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