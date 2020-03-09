В деле по MH17 появятся новые фигуранты – замгенпрокурора Украины

Неявка обвиняемых на суд ни в коем случае не может тормозить процесс, говорит Гюндуз Мамедов

Гюндуз Мамедов / Фото: Сегодня

В отношении четверых обвиняемых по делу MH17 все материалы и документы, подтверждающие причастность в совершении данного преступления украинская прокуратура передала своим коллегам из Нидерландов. Об этом журналистам на брифинге в Амстердаме сказал замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Все четверо подсудимых были должным образом уведомлены о начале судебного процесса. Поэтому, даже исходя из европейской судебной практики, их неявка на суд ни в коем случае не может тормозить процесс", – сказал Мамедов, отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня".

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По его словам, в Украине также расследуется дело по авиакатастрофе малайзийского Boeing-777.

"Уголовное производство у нас одно, если мы говорим о национальном производстве. Мы там проводим досудебное следствие. Я не исключаю и даже в этом уверен, что появятся новые фигуранты. После согласования с коллегами из Международной следственной группы, эти материалы будут им переданы. Все, кто причастны к совершению этого преступления. Также мы подали информационное письмо в Международный уголовный суд, где также эти материалы находятся", – подытожил замгенпрокурора. В тренде Эта Россия никогда не признает свою вину за MH17 – Климкин

Напомним, что на основании доказательств, собранных Международной следственной группой (JIT), в июне 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе рейса MH17: трое гражданин России – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного .

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