В День крещения Руси Зеленский обратился к главам церквей

Президент Владимир Зеленский уже поздравлял украинцев с Днем крещения Руси – Украины, а теперь обратился к главам церквей и религиозных организаций помолиться за мир на Донбассе.

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Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня мы празднуем важный день для каждого украинцы – день, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь – Украину. Все мы ищем путь к единству и почему-то забываем, что на самом деле 1032 года назад князь Владимир показал нам этот путь – он объединил людей вокруг ценностей добра, милосердия и любви к ближнему", – написал гарант.

По его словам, вера помогала нашим предкам в трудные времена и в повседневно жизни. Он выразил уверенность, что для того, чтобы Бог услышал украинцев, нужна искренность. Президент призывает не забывать и не пренебрегать ценностями христианства, поскольку без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру.

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"В этот день в храмах нашей страны проходят торжественные молитвенные мероприятия. Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозным организациям, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как президент, а как человек. С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую ​​желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир. Сегодня нам очень нужна совместная молитва за Украину. За божью помощь во всех тяжких испытаниях ради мирного будущего нашей родины", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили крестный ход на День крещения Руси из-за пандемии коронавируса. Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) решили отметить праздник по правилам карантина.

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