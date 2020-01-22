В День Соборности Зеленский возложил цветы к памятнику Шевченко: фото

Вместе с президентом был премьер-министр и замглавы Верховной Рады

На фото Гончарук, Зеленский и Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Украина отмечает сегодня День Соборности и высшее руководство страны во главе с президентом приняло участие в церемонии возложения цветов к памятникам выдающимся украинцам, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, Владимир Зеленский почтил память великого Кобзаря, возложив цветы к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке в Киеве.

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После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

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Вместе с главой государства в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Мы уже писали, что Зеленский сегодня поздравил украинцев с Днем Соборности, записав соответствующее видеообращение. Он призвал украинцев к единению, что позволит сделать нацию еще более сильной.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", на мосту Патона в Киеве прошла акция "Живая цепь Соборности". С правого и левого берега колонны людей шли навстречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой в знак единства страны. Участники акции несли также полотнище в цветах флага Украины.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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