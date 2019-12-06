В диалоге с Путиным Зеленский хочет увидеть готовность прекратить войну на Донбассе

Реклама

Видео: телеканал "Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", отмечает, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive. Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", – сказал Зеленский

Глава украинского государства указал, что он "это точно сможет понять за столом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего боится отсутствия результатов саммита "нормандской четверки" и двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама