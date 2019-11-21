В Днепре обсудили земельную реформу

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В Днепре состоялось обсуждение земельной реформы.

В дискуссии приняли участие советник президента, представители Кабмина, местные чиновники и фермеры.

Более двух часов участники встречи говорили о налогообложении, о том, сколько земли может принадлежать одному собственнику, участников также интересовало, не будет ли распространятся право покупки земли на иностранцев.

"Мы предлагаем поэтапное введение рынка земли. И на первом этапе дать возможность гражданам Украины без двойного гражданства иметь, то есть – купить, по 100 га максимум", – заявил председатель Ассоциации фермеров Днепропетровской области Анатолий Гайворонский.

Уже завтра делегация отправится в другие области. Говорят: только после дебатов по всей стране внесут правки в законопроект о рынке земли перед вторым чтением.

"Конечная цель — чтобы земельная реформа дала возможность распоряжаться свободно своей землей, второе – дала импульс волне развития аграрного сектора", – сказал заместитель министра развития экономики Украины Тарас Высоцкий.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых – иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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