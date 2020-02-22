В доме экс-министра Кожары погиб мужчина – СМИ

В доме, принадлежащем экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, в селе Чайки под Киевом, по предварительной информации, совершено самоубийство.

Об этом сообщает ZN.UA.

Происшествие случилось около 22 часов 21 февраля. Мужчина 1963 года застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированный на Кожара. Мотивы совершенного выясняются. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

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По информации, погибший – Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года, директор ООО "Спорт медиа проект" и ООО "C.I.U." Деятельность обеих компаний прекращена.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – пишет УНН.

Напомним, что Леонид Кожара возглавлял МИД в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Экс-министр был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 кандидатуру Кожару партия "Социалисты" выдвинула на президентские выборы, но он не баллотировался.

Старицкий и Кожара – сверстники, оба родились в 1963 году.

Напомним, что ранеедепутат совершил самоубийство в Полтавской области. Как рассказали сайту "Сегодня" коллеги депутата, по их информации, он в день смерти сильно поссорился с женой.

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