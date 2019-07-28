В единстве – наша сила: политики поздравили Украину с Днем крещения Киевской Руси

Свои поздравления выразили Зеленский, Гройсман, Порошенко и Климкин

В Киеве состоялось празднование Дня крещения Руси-Украины. Фото: Нацполиция

В День крещения Киевской Руси свои поздравления верующим выразили ведущие политики страны.

Так, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это историческое событие стало мощным стимулом объединения древнего государства, его укрепления и развития.

"Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!" – написал глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман назвал крещение эпохальным цивилизационным событием для всей Европы.

"Крещение Киевской Руси в 988 году стало эпохальным цивилизационным событием для всей Европы. Славная праукраинская держава, одна из самых мощных сил европейского мира, присоединилась к семье христианских народов. Это событие стало одним из наиболее определяющих для украинского народа за всю нашу историю", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кабмина.

Гройсман добавил, что для правительства и всего украинского общества "чрезвычайно важным событием" стало получение томоса об автокефалии в январе 2019 года и создание Православной церкви Украины.

К поздравлениям присоединился и пятый президент Украины Петр Порошенко: "Мы вернули настоящее содержание Владимировому Крещению (получением томоса об автокефалии – Ред.)".

"Долгие десятилетия значение Крещения Руси-Украины, годовщину которого сегодня отмечаем, замалчивалось и приуменьшалось, но даже и после "раззапрещения" его празднования, это событие, к сожалению, не заняла надлежащего места в нашем национальном сознании (еще одна из множества травм исторической памяти)", – заявил в своем поздравлении министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19 святых и пять чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих.

Также сообщалось, что на время мероприятий в честь годовщины крещения Киевской Руси-Украины, были внесены изменения в работу наземного транспорта на 28 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В единстве – наша сила: политики поздравили Украину с Днем крещения Киевской Руси". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"