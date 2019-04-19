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В эфире "Общественного" сообщили о подготовке теракта против Порошенко

Сегодня, 21:24

Поступило сообщение, что в студию пришел человек, который может совершить нападение – присутствующим предложили выйти

Скриншот
Скриншот.

Перед началом дебатов на "Общественном телевидении" ведущая дебатов сообщила, что в помещении телеканала якобы готовится теракт против кандидата в президенты.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире и я оглашаю это для того, чтобы тот, кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала", – сказала ведущая.

В свою очередь президент Украины не ушел и сказал: "Я принимаю решение остаться".

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

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Тег теракт, Порошенко, дебаты, общественное телевидение

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Сегодня

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