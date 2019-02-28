В ЕК прогнозируют положительный результат по выплате Украине следующего транша

Домбровскис отметил, что Европейскую комиссию интересует улучшение прозрачности налоговой системы

Валдис Домбровскис (слева) и Владимир Гройсман. Фото: Владимир Гройсман / Twitter.

В ЕК прогнозируют положительный результат по выплате Украине следующего транша //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/800/9ff/5c78009ff2e1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/800/9ff/5c78009ff2e1b.jpg 2019-02-28T23:07:46+02:00 Политика Домбровскис отметил, что Европейскую комиссию интересует улучшение прозрачности налоговой системы

В Европейской комиссии прогнозируют положительный результат в переговорах относительно следующего транша макрофинансовой помощи для Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Перший.

По его словам, "что касается финансовой поддержки, то у нее есть конкретные условия, которые Украина должна выполнять для ее получения".

"Сейчас, что касается финансовой помощи, то у нас продолжается четвертая программа макрофинансовой помощи. Том, что касается выполнения условий макрофинансовой помощи, то, в принципе, мы видим прогресс. Если это дальше продолжится, я думаю, что мы можем надеяться на положительный результат в выплате следующего транша", – заявил Домбровскис.

Он также отметил, что сейчас в Европейской комиссии есть ряд вопросов относительно предоставления следующего транша макрофинансовой помощи Украине.

"Первый транш уже выплачен, по второму есть вопросы. Те же антикоррупционные. Есть вопросы по улучшению сбора налогов, реформы службы государственных доходов. То есть, сейчас создаются отдельные налоговые и таможенные службы. Секторальные вопросы относительно той же энергетики. Но в принципе мы видим, что прогресс в выполнении условий есть", – заявил Домбровскис.

Он добавил, Европейскую комиссию интересует улучшение прозрачности налоговой системы.

Также мы писали, что президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис в ходе состоявшейся в четверг, 28 февраля, вечером встречи обсудили ситуацию на Донбассе, в Азово-Черноморском регионе, a также состояние реализации кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Ранее стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС. По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро.

Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украи получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

ЕС перечислил Украине первый транш макрофинанонсовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:

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