В ЕС хотят прикрыть "Северный поток – 2" и пересмотреть сотрудничество с Россией

Сегодня, 10:50

Европарламент принял неприятный для Москвы проект доклада, в котором предлагают жесткие меры против страны-агрессора

Европарламент. Фото: архив
Европарламент. Фото: архив

Европарламент призывает остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", который ставит под угрозу Европу, а также прекратить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией.

Об этом говорится в проекте доклада о состоянии отношений ЕС с Россией, передает DW.

"("Северный поток – 2") усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС и поэтому должен быть остановлен", – говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз недоволен некоторыми моментами в сотрудничестве с Россией, поэтому в Европарламенте хотят прекратить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено между ЕС и Россией в 1997 году, после чего ежегодно продлевалось.

Евродепутаты объясняют, что нужно пересмотреть условия соглашения, так как сотрудничество должно проходить только в тех областях, которые "необходимы и представляют взаимный интерес", при этом должны соблюдаться гарантии безопасности для ЕС и соседствующих с ним стран.

Кроме того, в ЕС предлагают принять аналог "закона Магнитского" (как в США), который бы наказывал Россию санкциями за нарушения международного права и прав человека.

Несмотря на такие жесткие планы относительно Москвы, Европейский Союз все равно читает Россию ключевым экономическим партнером и Брюссель готов к усилению сотрудничества, но при условии, что власти российские власти будут соблюдать свои обязательства в рамках международного права.

На днях стало известно, что США намерены обсудить с Евросоюзом закрытие "Северного потока – 2". Таким образом Запад хочет ответить на российскую агрессию. В итоге в Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в Европарламенте призвали ЕС ввести целевые санкции против России за агрессию на Азове. Европа не может самоустраниться, пока Путин медленно, но уверенно меняет основы международного порядка, говорится в письме почти 100 европейских парламентариев.
Россия, ЕС, Европарламент, Северный поток 2

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