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В ЕС обратились к Раде из-за одного из законопроектов Зеленского

10 июля, 13:21

Европейский Союз считает, что новый Антикоррупционный суд в Украине должен сосредоточится на топ-коррупционерах

Фото: AFP

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду поддержать законопроект президента о Высшем антикоррупционном суде.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", – говорится сообщении в Twitter.

Также дипломаты Евросоюза отмечают, что очень важно для борьбы с коррупцией, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ, но не был перегружен тысячами других дел.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы). Предполагается, что документ позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Таким образом новый суд сможет взяться за высокопоставленных коррупционеров.

Ранее Зеленский обещал помочь запустить работу Антикоррупционного суда. Он встречался с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Он выразил готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

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Тег Рада, ЕС, законопроект, Зеленский, антикоррупционный суд

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Сегодня

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