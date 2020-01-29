В ЕС обратились к России из-за ее действий в Керченском проливе

Жозеп Боррель. Фото: facebook.com/conjosepborrell

Ранее Британия требовала от России не мешать судоходству в Керченском проливе, а теперь с подобным заявлением выступил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС, передает "Укринформ".

Он напомнил, что Евросоюз принял меры по дестабилизации ситуации в азовском регионе (когда российские корабли блокировали судоходство с целью нанести экономический урон украинским портам).

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"Мы должны быть настойчивыми, продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и в обратном направлении, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку с целью смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе, и поддержали местную экономическую диверсификацию", – отметил Боррель.

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Европейский чиновник добавил, что ЕС будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, том числе и в азовском регионе.

Напомним, что Россия не только напала на украинские корабли в ноябре 2018 года, но и неоднократно перекрывала Керченский пролив в своих целях, в частности для приостановки судоходства в украинские порты даже иностранных судов. Отметим, что еще до этих событий Украина в 2016 году инициировала арбитражное разбирательство в Международном суде ООН о правах прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву. В МИД заявляли, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

В свою очередь начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявлял, что украинские корабли не прекратят судоходство через Керченский пролив. По его словам, несмотря на то, что Россия уже нападала на украинские морские силы, теперь ВМС Украины будут действовать осторожнее.

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