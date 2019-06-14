В ЕС обсудят выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

Евросоюз уже ранее заявлял, что эти действия Москвы направлены на дестабилизацию ситуации

Фото: Данил Павлов

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Европейском Союзе обсудят сегодняшнюю ситуацию с началом выдачи Россией паспортов жителям Донбасса. Он также напомнил четкую позицию Запада по незаконной российской паспортизации оккупированных территорий.

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", – сказал он.

Кроме того, Мингарелли напомнил о реакции Брюсселя, когда президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", – сказал дипломат.

Читайте также Евросоюз может запретить въезд жителей Донбасса с паспортами России

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней о российской паспортизации Донбасса.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман резко отреагировал на российскую паспортизацию Донбасса, заявив, что Киев не признает эти документы у украинских граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС обсудят выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"