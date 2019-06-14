Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ЕС обсудят выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

14 июня, 17:57

Евросоюз уже ранее заявлял, что эти действия Москвы направлены на дестабилизацию ситуации

Фото: Данил Павлов

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Европейском Союзе обсудят сегодняшнюю ситуацию с началом выдачи Россией паспортов жителям Донбасса. Он также напомнил четкую позицию Запада по незаконной российской паспортизации оккупированных территорий.

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", – сказал он.

Кроме того, Мингарелли напомнил о реакции Брюсселя, когда президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", – сказал дипломат.

Читайте также

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней о российской паспортизации Донбасса.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман резко отреагировал на российскую паспортизацию Донбасса, заявив, что Киев не признает эти документы у украинских граждан.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Донбасс, ЕС, паспорт, Мингарелли

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС обсудят выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман жестко отреагировал на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

Сегодня, 13:59

Россия начала предоставлять гражданство жителям оккупированных украинских территорий

Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией

Сегодня, 07:37

РФ активно выдает свои паспорта на оккупированных территориях, чтобы расшатать ситуацию в Украине

Реалии "Л/ДНР": российские паспорта по "схемам" и дорогой бензин

11 июня, 06:02

Оформление паспорта РФ "под ключ" обойдется в 500 долларов

США назвали "чрезвычайно провокационным" указ Путина о паспортизации Донбасса

28 мая, 17:55

Российские паспорта жителей Донбасса окажутся "в бане", как и крымские

Алла Пугачева ужаснула своим видом

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Зеленский одним словом описал скандал с Радой

Без химии: 10 народных средств от комаров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Украинские клубы в еврокубках: кто и когда стартует

Как прошел второй день свадьбы Каменских и Потапа (видео)

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Водительские права больше не будут удостоверять личность

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь