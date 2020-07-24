В ЕС отреагировали на новое перемирие на Донбассе и обратились к России

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Он призвал Россию повлиять на боевиков.
Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.
Он высоко оценил усилия президента Украины Владимира Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Боррель приветствовал последнее соглашение, достигнутое на заседании Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер по прекращения огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных во время парижского саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС, что Россия ответит на усилия Украины, полностью выполнив Минские соглашения и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Боррель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", – говорится в заявлении.
Читайте также: Их вежливо послали: Казанский рассказал об истерике представителей боевиков в ТКГ
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека.
Гуттериш призывает все стороны принять дальнейшие меры, чтобы придать "новый импульс в мирных усилиях "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ" и обеспечить прогресс в выполнении Минских соглашений.
Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.
В то же время президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что ожидается подписание документа о достигнутом перемирии всеми сторонами "нормандской группы" (Франции, Германии, Украины и России).
Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов тоже приветствовал договоренность о прекращении огня с 27 июля, но возмутился другим вопросом – он нервно отреагировал на решение Киева не проводить выборы в ОРДЛО.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк