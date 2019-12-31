В ЕС отреагировали на подписание Украиной и Россией контракта на транзит газа

Европа очень надеялась, что Москва и Киев договорятся, ведь под угрозой были поставки газа в ЕС

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович доволен, что теперь с 1 января не будет никаких проблем с поставками российского газа в Европу через Украину. Об этом он написал в Twitter.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский сообщил о подписании Россией и Украиной контракта на транзит газа. Согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

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В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати". По его словам, знаменательным событием для Украины является также переход на европейские правила по транзиту газа.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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