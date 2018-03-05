В ЕС приняли решение по санкциям против Януковича

Сегодня, 12:24

Стало известно, что в санкционный список не попали два соратника экс-президента

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и его соратников на год. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры продлены в отношении 13 лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.

Санкции, которые предусматривают замораживание активов фигурантов списка, продлены до 6 марта 2019 года.

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В то же время указывается, что ограничительные меры в отношении двух лиц из окружения из окружения Януковича не были расширены. Напомним, что на прошлой недели послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Как известно, санкции против представителей прошлой украинской власти были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

Как ранее сообщалось, Янукович и Азаров попали в список друзей Путина в новых санкциях США. Российский политик Олег Митволь утверждал, что в его распоряжении есть список фигурантов – физических и юридических лиц – так называемого "кремлевского доклада": высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству России, которые могут попасть под санкции США. Среди них якобы оказались и экс-президент с экс-премьером.
Янукович, ЕС, санкции

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