В ЕС призвали Россию пустить правозащитников в Крым
В Комитете министров Совета Европы также четко озвучили свою позицию по аннексии полуострова
Россия должна пустить в оккупированный Крым правозащитные организации для мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Об этом заявила председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Он напомнил в связи с пятой годовщиной оккупации украинского полуострова, что данный Комитет осуждает аннексию и нарушение Россией международного права.
"Комитет министров поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – сказал Сойни.
Дипломат также обратился к России с призывом пустить на полуостров представителей учреждений Совета Европы по правам человека.
"Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять мониторинговую деятельность, чтобы срочно заняться вопросом ухудшение ситуации в области прав человека и фундаментальных свобод", – говорится в его заявлении.
Напомним, в сентябре прошлого года в ООН обнародовали доклад о преступлениях России в Крыму. Представитель международной организации озвучила ряд нарушений международного права на оккупированном полуострове, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.
Также на днях Госдепартамент США внес Россию в список стран-нарушителей прав человека. "Почетные" места в списке Россия разделила с Ираном, Афганистаном и Пакистаном. Американцы следят за нарушением прав человека оккупационными властями и в Крыму, и на Донбассе.
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