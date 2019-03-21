В ЕС призвали Россию пустить правозащитников в Крым

В Комитете министров Совета Европы также четко озвучили свою позицию по аннексии полуострова

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev.

В ЕС призвали Россию пустить правозащитников в Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b58/070/5c8b580703def.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b58/070/5c8b580703def.jpg 2019-03-21T11:57:00+02:00 Политика В Комитете министров Совета Европы также четко озвучили свою позицию по аннексии полуострова

Россия должна пустить в оккупированный Крым правозащитные организации для мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Об этом заявила председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Он напомнил в связи с пятой годовщиной оккупации украинского полуострова, что данный Комитет осуждает аннексию и нарушение Россией международного права.

"Комитет министров поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – сказал Сойни.

Дипломат также обратился к России с призывом пустить на полуостров представителей учреждений Совета Европы по правам человека.

"Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять мониторинговую деятельность, чтобы срочно заняться вопросом ухудшение ситуации в области прав человека и фундаментальных свобод", – говорится в его заявлении.

Напомним, в сентябре прошлого года в ООН обнародовали доклад о преступлениях России в Крыму. Представитель международной организации озвучила ряд нарушений международного права на оккупированном полуострове, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.

Также на днях Госдепартамент США внес Россию в список стран-нарушителей прав человека. "Почетные" места в списке Россия разделила с Ираном, Афганистаном и Пакистаном. Американцы следят за нарушением прав человека оккупационными властями и в Крыму, и на Донбассе.

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