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В ЕС прокомментировали решение Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине

Сегодня, 16:02

Еврокомиссия не обрадовалась решению украинских депутатов запретить наблюдателям из РФ работать на выборах

Фото: Flickr
В ЕС прокомментировали решение Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg Политика Еврокомиссия не обрадовалась решению украинских депутатов запретить наблюдателям из РФ работать на выборах

В Европейском Союзе прокомментировали решение Верховной Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе. 

"Как вы знаете, Украина сталкивается с хорошо известными вызовами в сфере безопасности с 2014 года, и в связи с этим мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Косьянчич.

При этом пресс-секретарь ЕС подчеркнула, что "Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ имело возможность провести свое наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии с установившейся практикой".

В свою очередь, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в своем Twitter, что Европейская комиссия не обрадовалась решению украинских депутатов запретить наблюдателям из России работать на выборах президента в Украине.

"Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.) смогло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой", - передал журналист мнение Еврокомиссии.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.

В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.

 

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Тег Россия, Евросоюз, наблюдатели, выборы 2019

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