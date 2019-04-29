В ЕС сравнили позицию Зеленского и Порошенко по России

Жан-Клод Юнкер также отметил, что Зеленский поддерживает продолжение евроинтеграции Украины

Глава Еврокомиссии Юнкер. Фото: AFP

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сравнил высказывания президента Петра Порошенко и будущего лидера страны Владимира Зеленского и считает, что к российской агрессии у них абсолютно одинаковое отношение.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Я очень внимательно выслушал заявление избранного президента (Зеленского – ред.) и не обнаружил существенной разницы между ним и Порошенко, когда речь идет о России. В том, что он хочет прекратить войну на востоке Украины, Москве не помогает", – сказал европейский политик.

Юнкер также четко дал понять, что Украина получает от Евросоюза огромную поддержку, но должна еще усердней взяться за одно из главных требований Запада – борьбу с коррупцией.

"Ни одна другая страна за пределами Евросоюза не получала такой большой помощи от нас. Украинцы провели фундаментальные, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской ориентации Украины", – подчеркнул глава Еврокомиссии.

Напомним, Жан-Клод Юнкер в воем заявлении по выборам в Украине отметил исключительную демократичность избирательного процесса и пообещал поддержку Европейского Союза новому главе государства.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). 30 апреля ЦИК должна объявить официальные результаты выборов.

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