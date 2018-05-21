В ЕС торопят Украину с принятием закона об Антикоррупционном суде
Антикоррупцинный суд эффективно дополнит систему органов борьбы с коррупцией в стране, уверен Мингарелли
Антикоррупционный суд должен начать работать в Украине как можно скорее, заявил в понедельник, 21 мая, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.
"Крайне важно для Украины, чтобы этот новый Антикоррупционный суд начал работать как можно скорее", – подчеркнул посол.
Дипломат также отметил, что Антикоррупционный суд станет дополнительным элементом к уже существующим органам, которые необходимы для борьбы с коррупцией и утверждении верховенства права.
"Мы в течение многих недель проводили глубокие дискуссии со всеми украинскими компетентными органами, чтобы наилучшим образом создать этот суд, и мы обсуждали с соответствующими украинскими органами необходимость принятия во внимание рекомендации Венецианской комиссии", – отметил Мингарелли.
Отметим, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете Верховной Рады.
"Поэтому мы убеждены, что власть примет во внимание эти рекомендации как можно скорее, чтобы создать эффективный и независимый Антикоррупционный суд в этой стране", – добавил он.
Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.
В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.
На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.
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