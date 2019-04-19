В ЕС выразили недовольство по дебатам между Порошенко и Зеленским

Кандидаты в президенты должны проинформировать своих избирателей о планах на будущее, считает Мингарелли

Хьюг Мингарелли. Фото: mon.gov.ua.

В Европейском Союзе не довольны тем, что после первого тура выборов до сих пор не состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал это неуважением к избирателям. Об этом он сказал, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO, которые прибыли на второй тур выборов президента Украины.

Он считает, что избиратели должны быть обязательно ознакомлены с будущей политикой кандидатов, которую они хотят привнести в случае победы на выборах.

"В соответствии с нынешней избирательной кампанией перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике", – сказал Мингарелли.

Отметим, сразу после голосования в первом туре Мингарелли позитивно оценил выборы в Украине. По его словам, серьезных нарушений не было и все было проведено должным образом.

Напомним, как стало известно, дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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