Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Эстонии показали "методичку" антиукраинской пропаганды Кремля

Сегодня, 12:11

Посольство Украины представило в Таллине сборник фейков Кремля об Украине

В Эстонии показали "методичку" антиукраинской пропаганды Кремля Политика Посольство Украины представило в Таллине сборник фейков Кремля об Украине

Украинское посольство в Эстонии представило в столице республики сборник фейков, которые российская пропагандистская машина запускала против Украины, ее властей и Вооруженных сил после Революции достоинства, сообщила глава дипмиссии Марьяна Беца.

Читайте также

Данный проект был проведен министерством информационной политики Украины и презентован в феврале. Его цель – помочь бороться с кремлевской пропагандой в будущем.

"Сегодня в Таллине представляем "Белую книгу специальных информационных операций против Украины 2014-2018" для дипломатического корпуса, экспертов и политологов. Важные и интересные спикеры из Украины заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин и журналист Александр Демченко", – сообщила украинский посол.

В рамках исследования были определены самые популярные темы, используемые Россией для информационных атак на Украину с целью ее дискредитации на международной арене.

Напомним, ранее нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук опроверг фейк кремлевской пропаганды, которую разгонял постпред России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Кроме того, он развенчал другой фейк о "намерениях националистов" устроить "рейдерские захваты" храмов "УПЦ МП".


Также офицер ВСУ Анатолий Кравчук сайту "Сегодня" рассказал о пропагандисткой атаке, которую начала Россия после пленения 24 украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Эстония, пропаганда, белая книга, Беца, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " В Эстонии показали "методичку" антиукраинской пропаганды Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Украины депортируют пропагандистку Кремля

27 марта, 18:22

Маргарита Бондарь на камеру призналась в том, что писала заказные материалы, очерняющие Украину и украинскую власть

В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России

2 апреля, 18:48

Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

Пропагандист Киселев показал, как Россия "уничтожит" США: в Кремле отреагировали

25 февраля, 13:49

Кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" главные командные пункты США, включая Пентагон и резиденцию президента

Facebook заблокировал один из пропагандистских российских проектов

18 февраля, 12:33

Администрация социальной сети объяснила свое решение тем, что в In the Now "скрывали связи с Кремлем"

"Война" с фейковыми новостями и пропагандой Кремля: во Франции приняли два закона

21 ноября 2018, 09:35

Президента страны обвинили в посягательстве на свободу слова, но Макрон выступает против пропаганды из РФ

Все меньше россиян верят байкам путинских СМИ – опрос

27 ноября 2018, 17:30

За два года доверие к негосударственным СМИ в России увеличилось с 13 до 25%

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Несбывшийся грузовик будущего

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Красавица-бегунья Ингрид Пино

Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Когда наступает биологическая старость человека?