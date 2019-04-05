В Эстонии показали "методичку" антиукраинской пропаганды Кремля
Посольство Украины представило в Таллине сборник фейков Кремля об Украине
Украинское посольство в Эстонии представило в столице республики сборник фейков, которые российская пропагандистская машина запускала против Украины, ее властей и Вооруженных сил после Революции достоинства, сообщила глава дипмиссии Марьяна Беца.
Данный проект был проведен министерством информационной политики Украины и презентован в феврале. Его цель – помочь бороться с кремлевской пропагандой в будущем.
"Сегодня в Таллине представляем "Белую книгу специальных информационных операций против Украины 2014-2018" для дипломатического корпуса, экспертов и политологов. Важные и интересные спикеры из Украины заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин и журналист Александр Демченко", – сообщила украинский посол.
В рамках исследования были определены самые популярные темы, используемые Россией для информационных атак на Украину с целью ее дискредитации на международной арене.
Напомним, ранее нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук опроверг фейк кремлевской пропаганды, которую разгонял постпред России при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Кроме того, он развенчал другой фейк о "намерениях националистов" устроить "рейдерские захваты" храмов "УПЦ МП".
Также офицер ВСУ Анатолий Кравчук сайту "Сегодня" рассказал о пропагандисткой атаке, которую начала Россия после пленения 24 украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре.
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