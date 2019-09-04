В Еврокомиссии появился советник по отношениям с Украиной: что о нем известно

Элмар Брок / Фото: Flickr

У покидающего вскоре свою должность председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера впервые появился специальный советник по вопросам отношений с Украиной.

Как сообщила 4 сентября на брифинге председатель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева, на эту должность был назначен бывший евродепутат от Германии Элмар Брок. Он будет консультировать главу ЕК по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и досрочных парламентских выборов.

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По словам Андреевой, выбор пал именно на Брока в свете "его очевидной компетенции в этой сфере".

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Решение о назначении вступает в силу немедленно.

При этом советник Юнкера не будет получать зарплату на этой должности. Элмар Брок будет работать с другими европейскими чиновниками, отвечающими за отношения с Украиной.

73-летний Брок был членом всех восьми созывов Европейского парламента, практически четыре десятилетия представляя Христианско-демократический союз. Он много лет занимается внешней политикой и дважды возглавлял комитет по внешним делам Европарламента. На последних выборах он решил не баллотироваться.

Кроме того, он неоднократно выступал в поддержку Украины, а в марте этого года напомнил, что силовое изменение границ и, в частности, аннексия Крыма является нарушением Хельсинкского акта от 1975 года, которому Россия должна следовать как правопреемница подписавшего документ СССР.

Напомним, что 1 ноября состав Еврокомиссии обновится – президентом ЕК станет экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что аналогичная должность в США появилась в 2017 году еще при экс-госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Занявший ее Курт Волкер до сих пор остается на своем месте.

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