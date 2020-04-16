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  1. Новости политики

В Европарламенте хотят отправить на Донбасс миротворцев: подробности

16 апреля, 13:13

Денис Беспалов

В проекте документа предлагается создать расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы

В Европейском парламенте предлагают отправить на Донбасс миротворческую миссию, которая разместиться на украинско-российской границе. Об этом идет речь в проекте отчета Европарламента относительно сотрудничества со странами "Восточного партнерства", сообщает "Радио Свобода".

Так, в проекте документа предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы", в которые должна быть войти миссия под руководством ЕС. Миссия будет оказывать помощь в таких задачах, как разминирование, подготовка к местным выборам и обеспечение свободного доступа для организаций гуманитарной помощи.

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Документ будет представлен на рассмотрение Комитета Европарламента по международным делам. Ожидается, что документ может одобрен евродепутатами в мае.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что Киев продолжает рассчитывать на миротворческую миссию на Донбассе, однако на данный момент это практически невозможно, поскольку нужна мирная договоренность о прекращении конфликта между Россией и Украиной.

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Донбасс ЕС Европарламент миротворцы

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