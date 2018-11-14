В Европарламенте отреагировали на "выборы" в ОРДЛО и обратились к России

В Европейском парламенте осудили проведение боевиками незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые были организованы Россией. Под соответствующим заявлением подписались председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентской ассамблеи "Евронест", немецкий депутат Ребекка Хармс, председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС, польский депутат Дариуш Росати и докладчик Европарламента по Украине, немецкий депутат Майкл Галер.

Евродепутаты отметили, что это мероприятие боевиков нарушает международное право, Минские соглашения, которые обязалась выполнять и Россия, и законы Украины, в связи с чем ЕС не признает результаты "волеизъявления" в ОРДЛО.

"Мы решительно осуждаем незаконные выборы, которые состоялись 11 ноября на территориях, неконтролируемых государством, в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", – говорится в заявлении ЕП.

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В Европарламенте подчеркнули, что урегулирование конфликта зависит только от выполнения Минских соглашений, и призвали Россию и боевиков начать выполнять договоренности по Донбассу.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. По данным СБУ, российские кураторы "нарисовали" победу Пушилину в т.н. "ДНР" с 60,9% голосов, в "ЛНР" Пасичнику отдали 68,4%.

В Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО. Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

Стоит отметить, что "выборы" боевиков осудили не только в Украине, но и в мире: ряд стран и международных организаций высказались единым фронтом – "выборы" на Донбассе незаконны и идут в разрез Минских соглашений, а их результаты нелегитимны. Так, например, в ООН заявили, что "выборы" состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины.