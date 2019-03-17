В Европе заявили о возможности остановки "Северного потока-2"
Манфдер Вебер назвал российского газопровода сугубо политическим проектом, который идет вразрез с интересами Евросоюза
Кандидат в председатели Еврокомиссии от Европейской народной партии и член Европарламента Манфдер Вебер обещает в случае своей победы сделать все, чтобы помешать осуществиться проекту российского газопровода "Северный поток – 2".
"Северный поток-2" противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован. Мы и так достаточно сильно связаны с Россией, а этот газопровод сильно ударит по украинским интересам, а в долгосрочной перспективе повлияет на цены на газ для всей Европы", – заявил он в интервью Newsweek.
И хотя канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Вебера, сам он отмечает, что его позиция по этому вопросу резко расходится с официальной позицией ФРГ.
"Я категорически отвергаю строительство газопровода "Северный поток – 2". Это не экономический, а чисто политический проект, который идет вразрез с интересами Евросоюза, поэтому мы должны его блокировать", – призвал политик.
Евродепутат напомнил о принятой Евросоюзом Газовой директивы и обещал еще раз изучить этот документ, чтобы найти новые способы влияния на строительство.
"Моя позиция понятна: газопровод противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован", – констатировал Вебер.
Он напомнил о том, что некоторые немецкие политики и дипломаты доказывает, что этот проект является сугубо экономическим и что у них нет юридических инструментов, чтобы его остановить. В то же время, одним из главных лоббистов "Северного потока-2" является Шредер, что свидетельствует о том, что российский газопровод является политическим проектом, поскольку экс-президент Герхард не является экономистом.
Кроме того, европарламентарий положительно отзывается об Украине. Вебер назвал выполнение Минских соглашений и прекращение войны на востоке Украины условиями для снятия санкций с России, а в противном случае выразил готовность ужесточить давление на Москву.
"Мы должны дать четкий сигнал о нашем единстве против России и против ее агрессивной политики", – сказал он.
Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности Манфред Вебер призвал Евросоюз построить систему противоракетной обороны с участием Украины.
Кроме того, сообщалось, что агрессия России в отношении Украины существенно снижает шансы на то, что Дания одобрит прокладку российского газопровода "Северный поток – 2" через свою территорию.
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