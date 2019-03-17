В Европе заявили о возможности остановки "Северного потока-2"

Манфдер Вебер назвал российского газопровода сугубо политическим проектом, который идет вразрез с интересами Евросоюза

Манфдер Вебер. Фото: AFP

В Европе заявили о возможности остановки "Северного потока-2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e26/d37/5c8e26d3764d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e26/d37/5c8e26d3764d8.jpg 2019-03-17T12:53:05+02:00 Политика Манфдер Вебер назвал российского газопровода сугубо политическим проектом, который идет вразрез с интересами Евросоюза

Кандидат в председатели Еврокомиссии от Европейской народной партии и член Европарламента Манфдер Вебер обещает в случае своей победы сделать все, чтобы помешать осуществиться проекту российского газопровода "Северный поток – 2".

"Северный поток-2" противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован. Мы и так достаточно сильно связаны с Россией, а этот газопровод сильно ударит по украинским интересам, а в долгосрочной перспективе повлияет на цены на газ для всей Европы", – заявил он в интервью Newsweek.

И хотя канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Вебера, сам он отмечает, что его позиция по этому вопросу резко расходится с официальной позицией ФРГ.

"Я категорически отвергаю строительство газопровода "Северный поток – 2". Это не экономический, а чисто политический проект, который идет вразрез с интересами Евросоюза, поэтому мы должны его блокировать", – призвал политик.

Евродепутат напомнил о принятой Евросоюзом Газовой директивы и обещал еще раз изучить этот документ, чтобы найти новые способы влияния на строительство.

"Моя позиция понятна: газопровод противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован", – констатировал Вебер.

Он напомнил о том, что некоторые немецкие политики и дипломаты доказывает, что этот проект является сугубо экономическим и что у них нет юридических инструментов, чтобы его остановить. В то же время, одним из главных лоббистов "Северного потока-2" является Шредер, что свидетельствует о том, что российский газопровод является политическим проектом, поскольку экс-президент Герхард не является экономистом.

Кроме того, европарламентарий положительно отзывается об Украине. Вебер назвал выполнение Минских соглашений и прекращение войны на востоке Украины условиями для снятия санкций с России, а в противном случае выразил готовность ужесточить давление на Москву.

"Мы должны дать четкий сигнал о нашем единстве против России и против ее агрессивной политики", – сказал он.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности Манфред Вебер призвал Евросоюз построить систему противоракетной обороны с участием Украины.

Кроме того, сообщалось, что агрессия России в отношении Украины существенно снижает шансы на то, что Дания одобрит прокладку российского газопровода "Северный поток – 2" через свою территорию.

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