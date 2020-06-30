Евросоюз открывает границы для 14 стран: список официально утвержден

С 1 июля Европейский союз официально решил открыть внешние границы для граждан 14 государств, которые не входят в состав ЕС.
Список стран был опубликован 30 июня Советом ЕС, но Украины в нем нет.
Таким образом, так называемые несущественные поездки в Евросоюз, которые также включают туризм, смогут осуществлять граждане:
- Алжира
- Австралии
- Канады
- Грузии
- Японии
- Черногории
- Марокко
- Новой Зеландии
- Руанды
- Сербии
- Южной Кореи
- Таиланда
- Туниса
- Уругвая
Гражданам микрогосударств Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан тоже разрешат въезжать в ЕС. В список их решили не включать, поскольку, согласно новой директиве, они могут считаться резидентами Евросоюза.
Кроме того, гражданам Китая тоже разрешат въезжать, но только если Пекин примет аналогичное решение в отношении граждан Европейского союза.
Впрочем, отчаиваться украинцам не стоит – каждые две недели "белый" список государств обещают пересматривать. Чтобы попасть в него, странам необходимо соответствовать трем критериям:
- показатели новых обнаруженных случаев COVID-19 (за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей) должны быть близкими к средним показателям ЕС по состоянию на 15 июня или ниже;
- показатели новых заболевших за последние 14 дней должны выйти на "плато" или пойти на убыль, чему не соответствует Украина, где в последнее время растет число новых пациентов с коронавирусом;
- оценка реакции государства на эпидемию, учитывая масштабы тестирования, наблюдение за инфицированными, отслеживание их контактов, локализация, лечение и отчетность, а также публикация достоверной информации.
Напомним, что планировать отпуск все же можно – украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".
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