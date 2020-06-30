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Евросоюз открывает границы для 14 стран: список официально утвержден

30 июня, 16:55

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Список обещают пересматривать каждые две недели

С 1 июля Европейский союз официально решил открыть внешние границы для граждан 14 государств, которые не входят в состав ЕС.

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Список стран был опубликован 30 июня Советом ЕС, но Украины в нем нет.

Таким образом, так называемые несущественные поездки в Евросоюз, которые также включают туризм, смогут осуществлять граждане:

  1. Алжира
  2. Австралии
  3. Канады
  4. Грузии
  5. Японии
  6. Черногории
  7. Марокко
  8. Новой Зеландии
  9. Руанды
  10. Сербии
  11. Южной Кореи
  12. Таиланда
  13. Туниса
  14. Уругвая

Гражданам микрогосударств Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан тоже разрешат въезжать в ЕС. В список их решили не включать, поскольку, согласно новой директиве, они могут считаться резидентами Евросоюза.

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Кроме того, гражданам Китая тоже разрешат въезжать, но только если Пекин примет аналогичное решение в отношении граждан Европейского союза.

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Впрочем, отчаиваться украинцам не стоит – каждые две недели "белый" список государств обещают пересматривать. Чтобы попасть в него, странам необходимо соответствовать трем критериям:

  • показатели новых обнаруженных случаев COVID-19 (за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей) должны быть близкими к средним показателям ЕС по состоянию на 15 июня или ниже;
  • показатели новых заболевших за последние 14 дней должны выйти на "плато" или пойти на убыль, чему не соответствует Украина, где в последнее время растет число новых пациентов с коронавирусом;
  • оценка реакции государства на эпидемию, учитывая масштабы тестирования, наблюдение за инфицированными, отслеживание их контактов, локализация, лечение и отчетность, а также публикация достоверной информации.

Напомним, что планировать отпуск все же можно – украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".

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