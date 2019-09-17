В Евросоюзе и США отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Американцы и европейцы в шоке от происходящего и требуют срочного расследования

Валерия Гонтарева / Фото: Сегодня

Иностранные партнеры Украины осуждают поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом и призывают немедленно расследовать инцидент.

"Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", – заявила Делегация Европейского Союза в Украине.

В свою очередь США поддерживают позицию президента Украины относительно срочно тщательного расследования инцидента.

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"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего председателя НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", – говорится в заявлении посольства США в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", происшествие произошло в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здания быстро охватило пламя.

В Украине жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков, заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

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