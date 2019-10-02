В Евросоюзе отреагировали на согласование "формулы Штайнмайера"

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В Европейском Союзе позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера" в Минске, и считают, что это может привести к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом завила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

По ее словам, вчерашнее решение Трехсторонней контактной группы может дать серьезный толчок к установлению мира на востоке Украины.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", – это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это, со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины. Европейский Союз неизменно поддерживает работу в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявила Косьянчич.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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