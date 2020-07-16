В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе

Россия в очередной раз нарушила договоренности по Донбассу, отмечают в Евросоюзе

В Европейском Союзе называют убийство военного медика на Донбассе нарушением всех мирных договоренностей и гуманитарного права.

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Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, это нарушение Минских соглашений, договоренностей саммита в "Нормандии" и международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии "Радио Свобода" отметила, что погибший медик пытался эвакуировать тело погибшего солдата.

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"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение к международному гуманитарному праву. Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", – заявила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. 15 июля стало известно, что удалось забрать тело разведчика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

Убийство украинского медика осудили и в посольстве США. Американские дипломаты отдали дань мужеству украинских воинов, которые противостоят российскому агрессору.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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