В финале войны Россия будет выплачивать Украине компенсации – Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Агрессия России против Украины закончится в итоге тем, что Москва будет выплачивать компенсации. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал, что Украина предложила Евросоюзу несколько новых инициатив.

"Финал нашей войны с Россией будет заключаться в том, что она будет восстанавливать оккупированные территории или выплачивать компенсации", – цитирует в Twitter слова Кулебы журналист Евгений Солонин.

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Ранее Дмитрий Кулеба в интервью сайту "Сегодня" заявил, что Украина не собирается отказываться от европейской и евроатлантической интеграции.

"Хочу огорчить всех, кто ожидает, что мы откажемся или что-то остановим, затормозим. Не дождетесь. И специально для наших соседей из России – не дождетесь", – подчеркнул он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина должна изменить тактику по вступлению в НАТО – переориентироваться от политических заявление на реальные достижения в совместимости украинской армии с войсками альянса.

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