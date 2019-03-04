Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

В G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине

Сегодня, 13:43

В мире наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией

Фото: g7italy.it
Фото: g7italy.it.
В G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05e0931.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05e0931.jpg Политика В мире наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, послы "Большой семерки" (G7) и Мировой банк недовольны решение Конституционного суда отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. Об этом говорится в заявлении группы поддержки послов G7 в Twitter.

Запад считает, что антикоррупционные органы в Украине лишились возможности наказывать коррупционеров в высших эшелонах власти.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения", – говорится в совместном заявлении.

Читайте также

Украине напоминают, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство. На Западе отмечают, что суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу этим постановлением (КСУ)", – говорится в заявлении G7 и Мирового банка.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

А вот руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоницкий уже предрек закрытие около 70 дел по чиновникам, которые подозреваются в коррупции из-за отмены наказания за незаконное обогащение.

Как известно, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег коррупция, мировой банк, G7 , обогащение

Вы сейчас просматриваете новость " В G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении

28 февраля, 04:01

Антикоррупционная инициатива ЕС выложила заключение по статье о незаконном обогащении

Коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния: заявление КСУ

27 февраля, 21:49

В КСУ объяснили, что подозреваемый в незаконном обогащении не обязан доказывать законность происхождения своего состояния, что это – работа следователей

Порошенко прокомментировал изменения в Уголовном кодексе по незаконному обогащению

27 февраля, 17:54

Глава государства рассказал, когда направит в Раду свой законопроект для замены отмененной статьи

Порошенко уволил Гладковского и обратился к НАБУ

Сегодня, 12:57

Чиновник был уволен не только из СНБО, но и с должности главы Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Шустер возвращается с новым проектом: нардепов бросило в дрожь

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа

Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

​Какую кровь предпочитают комары?

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Гордон рассказал, откуда у Зеленского такой рейтинг

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать