В G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине

В мире наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией

Фото: g7italy.it.

В G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05e0931.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05e0931.jpg 2019-03-04T13:43:00+02:00 Политика В мире наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, послы "Большой семерки" (G7) и Мировой банк недовольны решение Конституционного суда отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. Об этом говорится в заявлении группы поддержки послов G7 в Twitter.

Запад считает, что антикоррупционные органы в Украине лишились возможности наказывать коррупционеров в высших эшелонах власти.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения", – говорится в совместном заявлении.

Украине напоминают, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство. На Западе отмечают, что суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу этим постановлением (КСУ)", – говорится в заявлении G7 и Мирового банка.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

А вот руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоницкий уже предрек закрытие около 70 дел по чиновникам, которые подозреваются в коррупции из-за отмены наказания за незаконное обогащение.

Как известно, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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