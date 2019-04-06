В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями
Главы МИД G7 отмечают, что оправдание применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала нет
Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были силой захвачены в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.
"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", – говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.
"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – подчеркивается в документе.
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Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной с точки зрения безопасности обстановкой и гуманитарной ситуацией на Донбассе.
"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в документе.
Кроме того, в коммюнике семерки подчеркивается, что "экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют".
Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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