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В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями

Сегодня, 22:25

Главы МИД G7 отмечают, что оправдание применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала нет

Фото: Getty Images
В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg Политика Главы МИД G7 отмечают, что оправдание применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала нет

Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были силой захвачены в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", – говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – подчеркивается в документе.

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Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной с точки зрения безопасности обстановкой и гуманитарной ситуацией на Донбассе.

"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в документе.

Кроме того, в коммюнике семерки подчеркивается, что "экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют".

Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".


Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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Тег Россия, G7 , пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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