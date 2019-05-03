В Гааге рассмотрят дело о финансировании Россией терроризма

В отношении Москвы насобиралось немало обвинений за действия на Донбассе и в оккупированном Крыму

В Гаагском трибунале с 3 по 7 июня начнутся слушания по иску Украины о финансировании терроризма и запрете расовой дискриминации. Украина в своем иске обвиняет Москву в нарушении двух конвенций ООН.

Обвинений против Москвы немало – это и поддержка незаконных вооруженных формирований на Донбассе, покрытие многочисленных терактов в зоне боевых действий на востоке Украины, в частности сбивание ракетой самолета малайзийских авиалиний рейса MH-17. А еще – притеснения украинцев и крымских татар и незаконный запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, в июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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