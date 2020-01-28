В ГБР произошла стычка Татьяны Черновол с охраной: появилось видео

Скриншот

Реклама

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Татьяна Черновол поконфликтовала с охранниками во время брифинга замглавы Госбюро расследований Александра Бабикова после того, как ее вывели из зала.

По ее словам, она пришла в ГБР как жертва Майдана. Уже на самом брифинге за ней лично присматривал охранник, после чего ее попросили удалиться, а дальше были слышны только ее крики. Сама Черновол потом рассказывала, что пострадала ее нога.

"Мне что-то сделали с ногой, причем так профессионально", – сказала экс-нардеп.

На вопрос журналистов, били ли ее, она ответила: "Да, меня били" и показала на одного из мужчин.

"Я потерпевшая на Майдане. Сейчас ГБР возглавляет адвокат Януковича (Венедиктова, в.и.о. директора ведомства, по ее словам, фейковый руководитель). Также он адвокат Кобзаря – охранника Януковича… И что, они сейчас в ГБР будут меня догонять? Исполнять то, что не сделали тогда на Майдане? … Они как-то специально взяли ногу и как-то так крутнули…" – рассказала Черновол.

Как выводили Черновол с брифинга (смотреть с 11:49).

Как сообщали новости "Сегодня", недавно одним из заместителей главы ГБР стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков. В "Слуге народа" отреагировали на это решение. Глава фракции Давид Арахамия выступил против назначения Бабикова.

Позже сама в.и.о. директора ведомства Ирина Венедиктова выступила с заявлением относительно назначения Бабикова. Она считает это назначение законным и указала на попытку дискредитации Бюро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама