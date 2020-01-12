Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В ГБР сформировали спецподразделение для расследования "дел Майдана"

12 января, 02:06

К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генпрокуратуры

В Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию "дел Майдана".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено", – говорится в сообщении.

Реклама

В ГБР отметили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, осуществлены во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

В тренде
Зеленский ведет себя, как Голобородько, а Трамп хочет переименовать НАТО: главные высказывания недели
Фото: REUTERS/Leah Millis

Ранее сообщалось, что руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения в формате "всех установленных на всех установленных". Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Майдан расследование ГБР расстрелы на Майдане

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Обращение Зеленского о сбитом в Иране самолете МАУ: видео
Обращение Зеленского о сбитом в Иране самолете МАУ: видеоПолитика
Путин выступил за бессрочный статус закона об особом статусе Донбасса
Путин выступил за бессрочный статус закона об особом статусе ДонбассаПолитика
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNNСША
Общий психоз: экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Общий психоз: экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Иран сбил украинский самолетПолитика
Умер султан Омана: на улицы уже выехала бронетехника
Умер султан Омана: на улицы уже выехала бронетехникаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...