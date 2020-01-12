В ГБР сформировали спецподразделение для расследования "дел Майдана"

К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генпрокуратуры

В Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию "дел Майдана".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено", – говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, осуществлены во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Ранее сообщалось, что руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения в формате "всех установленных на всех установленных". Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана.

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