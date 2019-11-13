В Генассамблее ООН запланировали рассмотрение "крымской" резолюции

В документе говорится о защите прав человека на оккупированном полуострове

/ Фото: president.gov.ua

В Генеральной ассамблее ООН рассмотрят проект резолюции о защите прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Заседание третьего комитета Генассамблеи по этому вопросу назначено на 14 ноября. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По словам дипломата, проект резолюции разработала делегация Украины, а его соавторами стали около 40 стран. Николенко добавил, что документ основывается на трех "крымских" резолюциях, принятых в 2016-2018 годах.

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"Хочу напомнить, что, начиная с 2016 года, Украина вносит на рассмотрение сначала Третьего комитета, а впоследствии и Генеральной Ассамблеи проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", имеющий целью защиту прав человека в условиях российской оккупации. Мы анализируем процессы, происходящие в Крыму, и добавили в этом году в текст ряд новых элементов", – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове ухудшается, происходят "незаконные аресты, необоснованные обвинения и сфабрикованные дела против активистов и защитников прав человека", которые "приобретают все более широкий размах".

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"Более того, Москва начала внедрять политику изменения демографической ситуации на оккупированной украинской территории, что является грубым нарушением международного права. Очевидно, что ООН должна решительно отреагировать на эти и другие противоправные действия Российской Федерации", – заявил Николенко.

Напомним, ранее шестерым крымским татарам оккупанты вынесли жесткие приговоры – военный "суд" в Ростове-на-Дону по ялтинскому делу "Хизб ут-Тахрир"назначил шестерым фигурантам тюремные сроки в 78 лет.

Позже в Международной правозащитной организации Amnesty International это дело назвали сфабрикованным, а приговор – жестоким.

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