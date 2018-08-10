В Генпрокуратуре отреагировали на решение суда закрыть дело Кернеса

Сегодня, 16:31

Прокуратура подохревает судбю в принятии неправомерного решения

Геннадий Кернес. Фото: joinfo.ua
Геннадий Кернес. Фото: joinfo.ua

Генеральная прокуратура Украины считает незаконным решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого по обвинению в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в 2014 году. Об этом заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила на брифинге.

"Является ли оно (решение суда) законным? Конечно, нет. И незаконность его мы будем доказывать соответствующими апелляционными жалобами, которые готовятся на сегодняшний момент", – сказала Стрижевская.

По ее словам, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, повлекшим тяжкие последствия".

Ранее собщалось, что уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое рассматривал Киевский районный суд Полтавы, было решено закрыть. 

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Напомним, ранее Кернес, который ранее обвинил СБУ в организации беспорядков в горсовете, признался, что, в случае поражения на следующих выборах, запланированных на 2020 год, будет заниматься любимыми собаками, собой и семьей. 
суд, генпрокуратура, кернес

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Источник:

УНИАН

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