В Генпрокуратуре появится новая должность

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №128/2018 ввел новую должность в структуре Генеральной прокуратуры. Так, с целью обеспечения сотрудничества с Европейской организацией по вопросам юстиции в ГПУ появится должность прокурора по связям для Евроюста.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

Постановляю определить, что прокурором по связи для Европейской организации по вопросам юстиции (прокурор по связи для Евроюста) является по должности прокурор ГПУ, который отправляется в установленном порядке на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для выполнение функций по обеспечению сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом", – говорится в тексте указа.

Соответствующим указом также определяются основные функции прокурора по связи для Евроюста, среди которых: обеспечение обмена информацией с представителями государств-членов Евроюста; содействие координации взаимодействия правоохранительных органов Украины и государств-членов Евроюста; взаимодействие с должностными лицами Евроюста и представителями государств-членов Евроюста.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.

Кроме того, Порошенко отозвал свой законопроект "О гражданстве Украины", которым предполагалось лишать гражданства крымчан, которые ходят на российские выборы.