В Генпрокуратуре рассказали, где будет ночевать Савченко и когда ждать суда

Сегодня, 17:41

Вопросами безопасности Савченко занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Заседание суда по мере пресечения для народного депутат Надежды Савченко состоится завтра. Об этом сообщил спикер Генеральной Прокуратуры Андрей Лысенко.

"Скорее всего, заседание суда будет завтра и будем ждать, что судья примет решение об избрании меры пресечения, и она будет под арестом. Уже известно, какой суд. Это Шевченковский районный суд города Киев и будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей, то есть арест без возможности внесения залога", – Андрей Лысенко.

На вопрос где сегодня будет ночевать Савченко, Лысенко ответил: "В помещении СБУ".

Также по его словам, вопросами безопасности Савченко занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры, и если Савченко пожелает и через адвокатов сообщит о необходимости дополнительной защиты эта просьба будет обязательно рассмотрена".

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
сбу, арест, генпрокуратура, савченко

Вы сейчас просматриваете новость "В Генпрокуратуре рассказали, где будет ночевать Савченко и когда ждать суда". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Гройсман о Савченко: "Это вопрос психического здоровья человека"

Сегодня, 16:56

Люди хотят мира и спокойствия, а не террористических атак, отметил глава правительства

Политика

Порошенко и Савченко. Фото: архив

Россия пыталась посеять хаос: Порошенко прокомментировал разоблачение Савченко

Сегодня, 16:40

Против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, отметил глава государства
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности

Сегодня, 16:22

Народному депутату уже объявлено о подозрении и теперь она в ожидании суда по избранию меры пресечения

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Савченко планировала убить 400 тысяч человек: запись переговоров

Сегодня, 15:10

Силовики перехватили телефонный разговор между Рубаном, Савченко и офицером ВСУ

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Как Савченко и Рубан готовили теракты в Киеве: ГПУ опубликовала видео с доказательствами

Сегодня, 14:46

На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ и пристрелка оружия на полигоне

Политика

Надежда Савченко. Фото: соцсети

СБУ задержала Савченко

Сегодня, 14:11

Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ
Загрузка...