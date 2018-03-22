В Генпрокуратуре рассказали, где будет ночевать Савченко и когда ждать суда
Вопросами безопасности Савченко занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры
Заседание суда по мере пресечения для народного депутат Надежды Савченко состоится завтра. Об этом сообщил спикер Генеральной Прокуратуры Андрей Лысенко.
"Скорее всего, заседание суда будет завтра и будем ждать, что судья примет решение об избрании меры пресечения, и она будет под арестом. Уже известно, какой суд. Это Шевченковский районный суд города Киев и будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей, то есть арест без возможности внесения залога", – Андрей Лысенко.
На вопрос где сегодня будет ночевать Савченко, Лысенко ответил: "В помещении СБУ".
Также по его словам, вопросами безопасности Савченко занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры, и если Савченко пожелает и через адвокатов сообщит о необходимости дополнительной защиты эта просьба будет обязательно рассмотрена".
Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.
Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".
Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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