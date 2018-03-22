В Генпрокуратуре рассказали, где будет ночевать Савченко и когда ждать суда

Заседание суда по мере пресечения для народного депутат Надежды Савченко состоится завтра. Об этом сообщил спикер Генеральной Прокуратуры Андрей Лысенко.

"Скорее всего, заседание суда будет завтра и будем ждать, что судья примет решение об избрании меры пресечения, и она будет под арестом. Уже известно, какой суд. Это Шевченковский районный суд города Киев и будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей, то есть арест без возможности внесения залога", – Андрей Лысенко.

На вопрос где сегодня будет ночевать Савченко, Лысенко ответил: "В помещении СБУ".

Также по его словам, вопросами безопасности Савченко занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры, и если Савченко пожелает и через адвокатов сообщит о необходимости дополнительной защиты эта просьба будет обязательно рассмотрена".

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.