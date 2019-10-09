В Германии назвали настоящим прорывом согласование "формулы Штайнмайера"

Еще недавно не было шансов на скорое урегулирование конфликта, но теперь все изменилось, отметили в немецком посольстве

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В Германии довольны продвижением в урегулировании конфликта на Донбассе благодаря согласованию "формулы Штайнмайера". Немцы считают, что это дало надежду на окончание войны. Об этом говорится в заявлении посольства ФРГ в Украине.

Немцы отмечают, что долгое время не было шансов на окончание войны, однако теперь с достижением важной договоренности между сторонами конфликта в переговорном процессе появилась динамика. В Германии отмечают, что согласование "формулы Штайнмайера" является настоящим прорывом.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске привела сегодня к давно ожидаемому прогресса", – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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В то же время в немецком посольстве отмечают, что впереди еще долгий путь к урегулированию конфликта в Украине.

"Многие вопросы имплементации Минских договоренностей остаются в дальнейшем открытыми. Например, участникам конфликта все еще предстоит решать, должны ли быть выведены все иностранные войска для выборов в восточных областях Украины, и что именно охватывает особый статус областей восточной Украины. Эти вопросы снова и снова приводят к протестам внутри украинского общества. Впрочем, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом и свидетельствует о том, что настойчивые дипломатические усилия оправдывают себя", – говорится в заявлении посольства.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

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