В Германии похвалили Зеленского за шаги по Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

Председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике, депутат от Левой партии Клаус Эрнст считает, что президент Владимир Зеленский движется в правильном направлении для мира на Донбассе и уже сделал для этого важные шаги.

По его словам, Владимир Зеленский "намного больше готов к серьезным шагам для решения конфликта", чем его предшественник. Немецкий политик напомнил о разведении сил и крупном обмене пленными: "Хорошие предпосылки для дальнейшей разрядки".

В то же время Эрнст отмечает, что уже есть предпосылки для урегулирования конфликта и если будет реализована "формула Штайнмайера", то это может привести и к частично отмене санкций (введенных за агрессию на Донбассе; отдельно есть еще по Крыму).

Читайте также: В СНБО рассказали о подготовке к встрече Нормандской четверки

Реклама

"Если Украина согласует "формулу Штайнмайера" и если в Луганске и Донецке пройдут свободные местные выборы по стандартам ОБСЕ, то это стало бы большим шагом вперед. Это могло бы повлечь сокращение антироссийских санкций", – добавил депутат Бундестага.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

В тренде Американские эксперты объяснили, насколько важна военная помощь США Украине

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи Нормандской четверки назвал новые шаги в исполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки, хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама