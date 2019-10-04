В Германии сделали заявление о дате встречи "Нормандской четверки"

Все стороны выступают за скорейшее проведение переговоров, считают в Берлине

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Германия поддерживает скорейшее проведение встречи лидер стран "Нормандской четверки", в которую, кроме ФРГ, входят также Украина, Россия и Франция.

Об этом заявил на брифинге 4 октября официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя согласование на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера" для мирного регулирования на Донбассе.

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"Договоренности в рамках Контактной группы — важный шаг к проведению очередного саммита. Пока еще я не могу назвать дату, но все стороны хотят, чтобы он прошел очень скоро", — сказал он.

Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский объяснил, как он понимает "формулу Штайнмайера". По его словам, данное решение лишь регулирует начало работы закона об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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