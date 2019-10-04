Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

В Германии сделали заявление о дате встречи "Нормандской четверки"

4 октября, 14:45

Все стороны выступают за скорейшее проведение переговоров, считают в Берлине

/ Фото: Getty Images

Германия поддерживает скорейшее проведение встречи лидер стран "Нормандской четверки", в которую, кроме ФРГ, входят также Украина, Россия и Франция.

Об этом заявил на брифинге 4 октября официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя согласование на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера" для мирного регулирования на Донбассе.

Реклама

"Договоренности в рамках Контактной группы — важный шаг к проведению очередного саммита. Пока еще я не могу назвать дату, но все стороны хотят, чтобы он прошел очень скоро", — сказал он.

В тренде
Зеленский встречается с Лукашенко, а Рада назначает новую ЦИК: топ-темы дня
Владимир Зеленский

Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский объяснил, как он понимает "формулу Штайнмайера". По его словам, данное решение лишь регулирует начало работы закона об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Германия Нормандская четверка мирное регулирование нормандский формат формула штайнмайера

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визитаПолитика
Генерал США дал Украине совет по Донбассу
Генерал США дал Украине совет по ДонбассуПолитика
В Великобритании прокомментировали согласование
В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"Политика
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИ
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИПолитика
Зеленский поручил разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса
Зеленский поручил разработать концепцию переходного правосудия для ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Loading...