В Германии сделали заявление по дате "нормандских переговоров"

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" как можно скорее провести новые переговоры, в немецком правительстве не берутся назвать дату следующего такого саммита.
Об этом 7 августа заявила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Вы знаете, как нам важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу",- сказала она.
Напомним, ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.
Позже после звонка Путину Зеленский выразил намерение сегодня созвониться с другими участниками "нормандского формата" – канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макронов.
Поводом для звонков стало обострение ситуации на Донбассе, где накануне в результате минометного огня под Павлополем погибли четверо украинских морпехов.
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