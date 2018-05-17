В Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях

В Германии освобожден под залог экс-нардеп Крючков, экстрадиции которого добивается НАБУ

В Германии разыскиваемый НАБУ бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", в четверг, 17 мая, вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Отмечено, что районный суд в городе Розенгайм по письменной процедуре в течение следующих месяцев будет рассматривать вопрос об экстрадиции Крючкова.

По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тыс. евро.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

"Мюнхенская прокуратура уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд", – говорится в сообщении.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании Запорожьеоблэнерго, в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО Запорожьеоблэнерго и ГП Энергорынок нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.