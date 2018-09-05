В Германии заявили, что будут добиваться освобождения Сенцова

А тем временем в США надеются, что петиция по Сенцову наберет подписи для официального заявления Вашингтона

Германия будет добиваться освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова из российской тюрьмы. Об этом заявил вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубики во время визита в Украину.

По его словам, немецкие политики обеспокоены судьбой незаконно удерживаемого украинского режиссера, и каждый раз поднимают этот вопрос во время переговоров с Москвой.

Между тем, в США на сайте Белого дома петиция с призывом освободить Сенцова набрала чуть больше половины голосов, необходимых для рассмотрения. Если удастся собрать еще 46 тысяч подписей к 8 сентября – Вашингтон будет обязан сделать официальное заявление по этому поводу.

Как сообщалось, сегодня стало известно, что матери Сенцова отказали в помиловании ее сына. Российские "тюремщики" мотивировали свой отказ тем, что соответствующее прошение может быть рассмотрено только от самого заключенного. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.

Вчера, 4 сентября, Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.

Украинец удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля.